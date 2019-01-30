幼兒園有狼師被減招又核准新校 劉亞平批教局放水

2019-01-30 06:01

〔記者方志賢／高雄報導〕高市傳出幼兒園兼職英語老師對4名女童伸出狼爪，教育局事後對幼兒園減招處分，卻又核准開設新校，引發被害家屬不滿，全國教育產業工會秘書長劉亞平也批教育局行政怠惰、故意放水，對於這樣重大違失的業者，該停辦就應該給予停辦處分！

該幼兒園昨晚也在所屬企業臉書貼文，強調因園方疏失造成各界恐慌與擔憂，再次跟各界致歉。此事件發生於去年5月，園方已在第一時間全面性檢討及配合檢調調查、提供事證協助釐清案情。園方會痛定思痛，請各界給予改過自新的機會，讓他們為孩子的教保做更加嚴謹的把關。

該幼兒園聘僱男大學生擔任英文教師，因家長發現女兒有異常行為，追查出男大學生從去年4月9日至5月4日，利用午睡期間，連續對4名4歲女童做出吻臉、撫胸、擺動臀部等惡行，男大生去年底被依刑法加重強制性交罪等3罪嫌提起公訴。

高雄市教育局副局長黃盟惠表示，該幼兒園原立案人數是110人，其中招收幼兒90人、兼辦國小課照服務20人，事發後依幼兒教育及照顧法，加重裁處幼兒園自去年8月1日起減招幼生數45名。另涉案人未具教保人員資格，卻從事教保服務，依法裁處6000元罰鍰。

對於教育局的處分，一名被害女童媽媽質疑，該幼兒園發生重大醜聞，高市教育局僅以停招處分，幼兒園事後又在另處開了間更大的分校，質疑「難道這就是處分嗎？」

另名被害女童爸爸也認為，幼兒園減招45人，狼師6000元罰款，都是最輕的罰則，而且還核准幼兒園開分校，這是在二次傷害啊！

劉亞平說，過去的高雄市「有關係、就沒關係；沒關係、就有關係」。 意思是只要關係打得好，無論發生大小事，最後都會「沒關係」。這所幼兒園出現重大違失，教育局給予減招處分，業者卻能偷渡，到底是法令有問題？還是執法人謀不臧問題？

劉亞平說，如果是法令出問題，就應該修法，若是人謀不臧的問題，就該懲處相關人員，怎麼會有一個法令的處罰卻沒辦法達到處罰效果呢？他認為應該不是法令問題，而是執法的問題，是教育局在推卸責任。

劉亞平表示，業者出現重大違規，竟然換個地點、名稱及負責人，就可「掛羊頭賣狗肉」另開分店，教育局如果沒有魄力、能力去處理這樣問題，哪要被害孩童、家長及民眾怎麼辦呢？

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