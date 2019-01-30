大溪電子工廠宿舍深夜失火 3移工嗆傷送醫

2019-01-30 00:42

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市大溪區信義路一家電子工廠的移工宿舍29日深夜發生火警，火舌從2樓竄出，消防局119勤務中心獲報到場，所幸火勢在半個小時左右撲滅，過程中，有14名移工冒著濃煙自行疏散、脫困到隔壁棟的餐廳安置，另有一名女性移工逃生不及，站在3樓陽台求救，警、消人員見狀，立即架梯順利救援，連同自行脫困的1男1女移工共3人（女生均越南籍、男生印尼籍）輕微嗆傷被送醫救治，目前仍在醫院觀察，幸無大礙。

消防局是晚上10點12分接獲通報，經調派大溪等消防分隊到場灌救，火勢大約於半小時後撲滅，計有2樓2間宿舍、約24坪大的房間被燒毀，所幸火勢搶救得宜，未延燒到其他樓層或建物，至於火警發生原因和財物損失，另由鑑識人員調查中。

因為這場突發的深夜火警，大溪原本寧靜的街道響滿各式消防車鳴笛聲，許多睡夢中的居民被驚醒，紛紛打探到底哪裡「火燒厝」？得知住在員工宿舍的移工都平安逃生，也鬆了一口氣。

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