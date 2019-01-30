被警察吃案嗎？ 警方告訴你該怎麼辦

2019-01-30 00:30

〔記者王捷／台南報導〕台南一名兼職女模被應召站盜用照片還被對方恐嚇，到警所報案卻遇到吃案，台南市警局指出，提告是民眾的權利，就算與刑案相關，警方也有義務受理報案；市警局強調，「不吃案」雖然讓案發數較高，但也因此獲得民眾信任，讓治安滿意度拿下第一，民眾有報案需求，若是遇到警員推拖，可以直接撥打110，或是搜尋分局或主管機關電話，連絡督察組，讓督察體系評估是否有推諉、吃案的情形，保障自身權益。

警方指出，只要民眾提出刑事告訴，要拿到報案三聯單才算是完成告訴，但是有5項案類不會拿到「報案三聯單」，分別是，目前不提告的告訴乃論案、現行犯、尋人、交通事故、汽機車失竊。

告訴乃論案件例如傷害、妨害名譽，報案後在六個月內都可以提告，如果做完初步筆錄目前沒有要提告，警方會列入工作紀錄簿，也就是俗稱的「備案」。而現行犯逮捕則不必有三聯單，還有常見的為民服務例如尋人，則會登記協尋單給報案人。

比較特別的是，在車禍發生後，到交通分隊報案，交通分隊警員會給「交通事故聯單」。另外，如果是報汽機車失竊，警察機關會發出「汽機車失竊四聯單」，這兩項案類拿到的都不是「報案三聯單」，但能證明完成報案。

警方指出，如果民眾想提告，但是警員沒有登記、開三聯單的動作，以推諉方式不受理報案，或是請被害人自行調監視器等，可以在現場撥打110詢問，或是網路搜尋當地警察機關找督察組等洽詢，保障自身的權益。

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