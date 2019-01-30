獨家》被盜照辣模：不是第一次被吃案！

2019-01-30 00:30

〔記者王捷／台南報導〕黃姓辣照片疑似遭應召站盜用還被警方吃案，她說，其實被吃案的經驗不只一次，曾有男網友性騷擾她，她去住家附近的台南市警四分局派出所報案，沒想到卻被老警察訕笑吃案，讓她感覺很不好，這次照片疑似遭應召業者盜用，她特別找在路邊、比較大間的市警六分局金華派出所報案，以為大派出所不會馬虎，結果還是被吃案，覺得很無助，她就是不知道怎辦才找警察，也很懷疑難道只要在網路上的案子警方都如此無能嗎？

黃女說，她有3次被盜圖的經驗，曾經還有男子拿她的照片去騙其他女生的私密照，結果還不只人受害，直到有受害人找上她問她是否有兩個帳號，她才知道照片被盜，這次被疑似應召站業者最扯，現在不曉得對方手上有多少照片，要拿這些照片幹嘛。

更扯的是警方的態度讓黃女很失望，黃女說，當時警方連教她如何自保都沒有，難道要等到真的散播出去了才要受理嗎？去年她曾經被騷擾，她把臉書ID跟照片都交給四分局的警所，沒想到警員一句臉書找不到人就把案吃了，所以這次才會到六分局報案，沒想到還是被吃案，實在氣炸了。

律師洪銘憲提醒，如果圖片遭用，最直接是涉嫌著作權法，另外如果能提出證據證明是應召站盜圖，那還有妨害名譽的問題，這都是刑法，而盜圖者以「散播照片」為由讓黃女感到畏懼，也有恐嚇的嫌疑，恐嚇還是非告訴乃論，警方獲知訊息就該偵辦，否則會有瀆職的問題。

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