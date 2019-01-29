護女殺死「勾勾纏」運匠 男子判刑6年半

2019-01-29 23:21

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市蔡姓男子前年不滿汪姓計程車司機追求、電話騷擾其女兒，發現汪男在其住處附近盯梢，前往理論，雙方發生爭執，竟持刀殺死汪男，高雄地院今天下午依殺人罪判蔡男6年6月。可上訴。

判決指出，汪姓被害人為計程車司機，對時常搭車的蔡姓女子產生好感，約從2015年11月開始追求，但對方並不領情，甚至不願見面或接聽汪姓運匠的電話，汪男竟失理智，對蔡女及蔡父騷擾、恐嚇，或傳送恐嚇、辱罵簡訊，甚至頻繁駕駛計程車至蔡女住處附近徘徊、守候，或於清晨敲打蔡女住處大門。

當地里長多次介入勸阻、協調，但都沒有獲得汪姓運匠善意回應，讓蔡父飽受折磨，毫無安寧可言，蔡女的精神疾病也因此加重，蔡父為此對汪姓運匠漸生恨意。

2017年3月30日清晨，汪姓運匠又到蔡父和蔡女住處附近之巷口停留，與蔡父發生激烈口角爭執，汪姓運匠並對蔡父恫嚇「如果蔡姓女子亂交男朋友就要讓她死」，更嗆說如果不是看蔡父年紀大，也要找人處理他，蔡父怒不可抑，返家取出水果刀 從計程車車窗外朝駕駛座內汪男胸、腹部等要害部位猛刺，肚破腸流；其中胸部2處穿刺傷，各刺入心臟及主動脈根部、左肺，造成大量血胸、氣胸，鄰居聽到聲響後上前查看，看到蔡父持刀站在計程車旁，車內汪姓被害人已無意識，經通報 119專線，但救護人員趕到現場時，汪男已無呼吸、心跳，經送往民生醫院救治，於當日上午8時8分經醫師宣告急救無效死亡。

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