高雄幼兒園有狼師 韓國瑜：建構更嚴密防堵機制

2019-01-29 23:33

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市有個22歲男大學生利用在幼兒園擔任英文老師的機會，對4名年僅4歲的女童做出吻臉、撫胸與磨蹭下體等動作，家長發現孩子言行有異，揭發狼行，涉案男大生去年遭檢方提起公訴，高雄市教育局也依法加重裁處幼兒園減招幼生數45名，並對涉案人裁處6000元罰鍰。家長認為處分過輕，怒問「這是在二次傷害我們嗎？」對此，高雄市長韓國瑜說，這是半年多前舊案，是之前高雄政府處置。他承諾，對這類事件「零容忍」，將要求教育局建構更嚴密防堵狼師機制，讓孩子能安心上學。

本報先前報導，警方調閱幼兒園監視器畫面發現，從去年4月9日至5月4日，共有4名女童遭到猥褻，其中代號A童「小真」（化名）受害5次、B童1次、D童2次、E童4次。據《蘋果》報導，受害D童的父親說，去年5月，小真突然轉學，男大生離職，園方說法是雙方有些誤會，因此他選擇讓女兒繼續在此就讀。直到收到檢方向男大生提的起訴書，內容詳列女兒遭玷汙經過，才驚覺「孩子們去上學，是受怎樣的苦？」

小真母親今天（29日）與其他3名受害者家長連絡後「哭成一團」，她轉述有母親看到監視畫面後崩潰，自責將女兒送到這家幼兒園，「每天都酗酒，把自己灌醉，才能入睡。」

D童父親認為園方直到檢方要傳喚家長前，仍不肯吐實，僅說男大生與小真家長間可能有誤會，「意思是要我們對檢方說話時，顧及男大生的未來。」且不久前，這家幼兒園另開更大間分校營利。針對教育局裁決的減招處分，他質疑，「這是處分嗎？還是在二次傷害家長的心？」教育局則說，兩家幼兒園設立地點、園長及負責人均不同，因此依照規定准於立案。

韓國瑜知情後回應，這是半年多前舊案，是之前高雄市政府處置，他對這類事件是「零容忍」，承諾會令教育局建構更嚴密防堵狼師機制，讓孩子能安心上學。

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