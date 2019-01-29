吳銘賜被控賄選案首度開庭 怒批檢方栽贓

2019-01-29 21:36

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市議員吳銘賜選前送選民白米與現金，被檢方依賄選罪起訴，高雄地院今天（29日）開庭，吳銘賜當庭痛批檢察官栽贓，辯稱他登記參選前探視洪姓、邱姓選民，且未致贈白米、現金等物品，當時也沒預期會參選，更不可能要求對方投票支持，希望法官明察。庭訊後，承辦法官得知吳銘賜年後有出國行程，還特地叮嚀他，「要回來喔，我們才能把案子好好審完。」

檢方指控吳銘賜於去年5月至10月間，藉口照顧中低收入戶或肢體殘障弱勢民眾，親自或指派陳姓助理協助致贈1000元到4000元不等現金，要求選舉時投票支持，根本是利用善行包裝賄選犯行。

高雄地院今天下午首度開庭，吳銘賜堅稱檢方起訴他行賄洪姓、邱姓選民，「根本是莫須有的指控！」還說去年6、7月他初選落敗，確定不會被民進黨提名，也還沒接受台聯徵召，「當時根本不知道會不會參選，怎麼可能賄選？」

吳銘賜辯稱，當天他跟著小港區大善人「水珍伯」一起到旗津等地探視洪姓、邱姓選民，其中肢體殘障的洪姓老翁住家衛生環境極差，非常可憐，他探視後隔幾天就自掏腰包幫他買了尿布、床墊等物品，還帶領清潔工協助打掃住家，期間從未提到投票的事情。

吳銘賜說，邱姓選民雖然也情況堪憐，但他當時在邱男住處有看到疑似六合彩的表單，「當時我有懷疑他有在簽賭，所以我事後沒有提供給他任何物資，今天如果我是去賄選，怎麼可能還挑對象？」

庭訊後，承辦法官為安排後續開庭時間，詢問吳銘賜得知他年後有出國行程，還特地叮嚀他「要回來喔，我們才能把案子好好審完。」

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