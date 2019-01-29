不給就砸店！惡煞出面債務翻倍 還錄影爆料搞臭你

2019-01-29 23:09

〔記者邱俊福／台北報導〕呂姓婦人因無法拿回投資張姓珠寶商1000萬元帳款，竟涉嫌找葉姓友人出面「處理」，昨晚葉男教唆陳男等人到珠寶商老婆開設的服飾精品店，一開口向對方加倍索討2000萬元，遭拒後，不僅找來4名男子持棍棒砸店，還刻意全程錄影，不久網路上便有人爆料，疑似故意「就是要鬧大，給對方難看」，北市警大安分局今循線通知呂女及跟協助出面討債的葉男等共8人到案。

呂女到案後，坦言確實委託他人討債，但對於會發生砸店等暴力行徑感到意外。葉男則也表達，僅是找陳男前往處理債務糾紛，並無教唆砸店等，訊後全案將依恐嚇取財、毀損等罪嫌函送法辦。

警方初步調查，從事珠寶業的42歲呂婦之前出1000萬元投資張姓珠寶商生意，因一直沒有拿到利息，覺得不妥，想要拿回該筆投資款項，但張不願歸還。呂婦心生不滿下，找來葉姓友人協助討債，葉男隨即找陳姓男子出面處理。

昨晚6時許，陳男糾合李姓男子前往張男老婆開設在台北市大安區一間進口服飾精品店，向張男老婆要求歸還加上精神損失共2千萬元，遭到拒絕。

陳男隨即找4名黑衣人突然衝進店內，手持棍棒、榔頭狠砸落地窗、大門玻璃，搗毀店內裝潢及推倒所有衣服，砸完後一哄而散。過程中，李姓男子在店外錄影砸店全程，事後將影片交給陳男。

不久，便有人將砸店影片PO網爆料，引發警方與媒體關注。案發後，北市警大安分局調閱監視器清查，循線鎖定呂婦等人，今天先後約談共8人到案，依法偵辦。

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