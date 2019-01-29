台灣燈會災防演練反恐攻 維安特勤一槍狙「斃」

2019-01-29 22:46

［記者陳彥廷／屏東報導］台灣燈會2月19日到3月3日將在屏東大鵬灣登場，今年屏東縣災害防救演練就移師大鵬灣，因應燈會可能發生的災害，其中連反恐都入列，演練模擬「無政府主義者」挾持人質說要「解放台灣」，不過難逃維安特勤神準槍法，「歹徒」雙雙被革斃。

台灣燈會預計湧入800萬人潮到東港鎮大鵬灣，因此今年演習以燈會場地可能發生的突發意外為主要演練項目，共有不明毒化物、主燈區爆裂物、美食區爆炸燃燒火警、大量傷患緊急醫療救護、遊客導引疏散、重大交通事故、暴力恐怖攻擊及新聞發佈和遊湖船火警暨水上救生等9個橋段。

由於近來國際頻傳恐攻，台灣燈會也加入反恐元素，動作逼真、聲光效果十足，維安特勤帥氣裝備更是讓人耳目一新，整個演練讓人看得目不轉睛。

今天的反恐演練假定無政府主義者意圖顛覆台灣，其中4名激進分子因理念於網路號召未果，決定到燈會會場進行恐攻，搭乘巴士闖入燈會會場，並與第一線警力駁火，但持自動步槍的恐怖分子火力強大，員警只能呼叫支援。

霹靂小組到場，雖一度逼退恐怖分子，但恐怖分子開始接連投擲手榴彈，警方只能再請求維安特勤隊支援，維安特勤到場立刻以優勢火力迅速壓制攻堅，巴士上的2名恐怖分子也遭擊斃。

經呼叫增援直昇機垂降特勤人員登上鵬灣大橋包抄建物內的恐怖分子，最後負隅頑抗的2人見情況不對，改挾持人質，要求警方找媒體來錄攝其理念廣宣國際，並嗆聲「不要搞花樣，不然裡面的人質會跟著這件炸彈背心一起終結！」。

不過，等太久且按耐不住的歹徒開始朝人質大腿開槍，此時，為避免發生更大傷亡，警方開始攻堅，並稱「記者已到場，可以出來了」，歹徒也上當各自挾持1名人質出面，不過，已在制高處瞄準的維安特勤的狙擊手，確認兩名恐怖分子無起爆器後，由指揮官下達同步射擊指令，兩名恐怖分子當場慘死，攻堅隊伍見狀，立刻上前疏散人質。

縣長潘孟安表示，台灣燈會卅年首次來屏東，此次規畫大鵬灣主燈區，及屏東市、東港鎮的兩個燈區，此次融合多元屏東在地元素，讓各界來的遊客更加認識好山好水的屏東，相對也要注意到燈會期間可能的任何安全狀況，進行模擬演練，降低燈會期間各類可能意外災害至最低。

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