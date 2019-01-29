頂樓爬窗進屋行竊失風 「蜘蛛賊」咬女屋主變強盜…

2019-01-29 20:52

〔記者陳薏云／新北報導〕本月22日上午8點左右，有個竊賊從頂樓攀爬進入新北市永和區永利路一處民宅浴室，他輕聲走過女屋主臥室，在客廳翻找財物被發現，雙方爆發拉扯，嫌犯竟咬傷女屋主，趁隙逃逸。警方依據現場嫌犯遺留的手機和隨身物，鎖定45歲古姓嫌犯，今晚逮人，依強盜未遂罪嫌送辦。

警方調查，古嫌有多項竊盜、毒品前科，之前都是做輕鋼架工程的臨時工，但近兩個星期失業，又缺錢花用，才會鎖定住宅行竊，22日上午8點左右，古嫌爬上永和永利路一處3樓住宅屋頂，從3樓廁所窗內攀入，順勢進到徐姓民眾家中，他輕輕走過熟睡的徐女，進客廳後開始翻找財物。

女屋主請友人代為PO網說，當時她正在睡覺，「客廳疑似在“找東西”發出聲音，聲音引起女屋主及兒子的質疑，屋主等人隨即到客廳查看」，屋主等人發現竊賊後上前要制伏，雙方因此扭打，還撞碎家中落地窗玻璃。嫌犯正要被制伏時，他威脅喊，「我要拿刀砍你們」，屋主等人被震懾後，嫌犯趁隙逃逸。

警方調閱監視器畫面發現，古嫌出屋外後把腿狂奔，後來騎機車逃逸，警方鎖定車牌，沿路比對追緝，發現古嫌將機車停在永和區仁愛路302號，警方到場往埋伏，今晚6點20分將人逮捕。

古嫌初步向警方供稱，因缺錢花用才會想要行竊，並不是故意要傷害屋主，警方目前仍在偵訊中，訊後將依強盜未遂罪嫌送辦。

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