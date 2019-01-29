挹注20億救1100少年 法務部：少輔院將設短期教師

2019-01-29 22:18

〔記者吳政峰／台北報導〕監委王美玉與林雅鋒29日指出，實施感化教育的場所「少年輔育院」設備與建置如同監獄，侵害兒少人權，幸賴新任行政院長蘇貞昌允諾挹注20億餘元，把少輔院改成矯正學校，預計可讓1100名接受感化教育的非行少年受益；法務部對此回應，院內將增設短期教師確保少年受教權，並與教育部開會研商可行方案。。

法務部指出，為了保護少年，轄下權責單位矯正署將分階段推動少年輔育院改制成學校，日前已由政務次長陳明堂督導召開第一次研商會議，會中朝短期內增置教師為目標，以確保兒少受教權與一般學校相同，並研議成立彰化少年及桃園兩間少年矯正學校籌備處等事宜。

法務部強調，接下來將於2月份另邀請教育部及相關機關，共同參與研商具體方案，除促進政策妥適週全，並積極推動改制事宜。

法務部表示，我國現有兩個感化教育執行機構，分為「法務部矯正署桃園少年輔育院」及「法務部矯正署彰化少年輔育院」，原規劃於2003年年7月改成桃園及彰化少年矯正學校，惜因當時中央政府財政困難，才未能完成改制工作。

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