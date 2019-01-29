涉共同詐領議員助理費 前議員女兒判3年8月

2019-01-29 20:32

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕已故的前桃園縣議員王淳長，被控從2010年到2014年任職桃園縣第17屆縣議員期間，與女兒王倩儀共同以「人頭」詐領助理費及春節慰勞金，總計得款477萬5377元，由於王淳長在去年過世，桃園地檢署已予以不起訴，而王倩儀日前則被桃園地院依「貪污治罪條例」非公務員與公務員共同犯利用職務機會詐取財物罪，判處3年8月徒刑、褫奪公權2年。

王女過去協助爸爸管理服務處，負責處理開銷、聘用助理等事項，判決指出，王淳長擔任第17屆縣議員期間，與女兒利用黃姓、林姓女子、鄭姓男子當「人頭」詐領補助費，每月款項撥入帳戶後由王家父女提走，僅將其中2萬元交給鄭男作為協助開車的薪資。

王女坦承知道黃女並非助理，但林女、鄭男都有幫忙跑行程；不過，法官調查，林女在自己開設的髮廊擔任設計師，只有假日或需要的時候才去幫忙，而且她自承並沒有領薪水及車馬費，至於鄭男每月薪資僅有2萬元，並非一般助理的4萬元，認為王淳長與王女涉有詐領助理補助費行為。

王淳長去年過世、桃園地檢署予以不起訴，至於王女涉案的部分，法官考量她坦承犯行，且所領取的金額都交給爸爸，個人並未獲得不法利益，依法可獲得減刑，日前審結判處她3年8月徒刑、褫奪公權2年。

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