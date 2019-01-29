被害人媽媽下跪哭求 肇事油漆工被肉搜蛋洗求警保護

2019-01-29 19:14

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市31歲男子王耀堂在4年前開車於西屯區撞上通過行人穿越道的黃姓女子，導致對方顱內出血一度命危，法院判他應賠償51萬餘元，他卻以工作收入不穩等理由，除了強制險理賠之外，其餘分文未賠，卻到處吃喝玩樂，黃家人生活陷入困境，其母甚至一度向王男下跪泣求「可憐我」，今天王男駕駛的肇事車疑似被「私刑」砸蛋，諷刺的是，他跑到派出所請求保護，並宣稱他沒有不賠，而是分期付款方式談不攏，希望外界能「理性」。

王姓受害女子的姑媽於臉書爆料公社指控王耀堂後，網友很快就肉搜到王男住址等資料，部分網友更主張「私刑正義」，事隔不到一天，王男停在台中市西屯區福順路巷弄內的肇事車，亦即黃女姑媽指稱王男狂飆的「改裝偽跑車」，今天上午就被人砸雞蛋，王男嚇得跑到轄區六分局協和派出所「備案」，他宣稱，很擔心有人危害家人安全，希望員警加強巡邏，他還強調，不是不賠償，而是分期付款方式沒談妥，他已申請調解，有誠意與對方再談理賠，也希望大家理性看待。

王男的父親代替兒子受訪時指出，兒子不是不賠償，而是雙方分期付款沒共識，法院判決之前，雙方就曾針對賠償調解兩次，達成賠償15萬元共識，他們希望每月1萬元分期付款，黃女的姑姑卻要求兩期清償，他們的經濟能力無法支付，只好由法律解決。

台中地院判決書指出，刑事部分，王男依過失傷害罪判刑4月，易科罰金12萬元確定，民事部分，黃女求償156萬餘元，台中地院一審判決應給付51萬餘元，包含30萬元精神慰撫金，扣除4萬餘元的保險給付，王男還要支付近47萬元，王男上訴二審，宣稱生活困苦，臨時油漆工的收入不穩定，精神撫慰金太高，台中高分院二審卻認為，黃女至今仍有腦血管後遺症，應賠償的「精神慰撫金即不宜過低」，駁回上訴而確定。

黃女的姑媽撰文指稱，王男原本有意每月分期付款賠償5000元，之後改為3000元，又降低到2000元，法院民事判決至今已2年，還是分文未賠，被害人家屬卻發現王男每天工資2500元左右，有能力購買新車，還花得起錢改裝，經濟能力似乎優渥，王男與家人擁有日製三菱不同款2輛休旅車、1輛改製跑車（即肇事車）與4輛機車，近期又再購入1輛新休旅車，王男還常於臉書炫耀，與家人旅遊吃喝玩樂享用大餐情景。

黃女的姑媽指出，王男生活優渥，黃女卻因這場車禍陷入困境，黃女的父親不慎觸電身亡，留下孤苦無依的母女，黃女母親甚至下跪抱著王男的大腿，哀求「可憐我，拜託賠我」，場面令人於心不忍，「口口聲聲表示願意支付賠償，並强調没有說不賠償，卻以屢降分期金額」、「如此的無賴，使被害人飽受折磨」。

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