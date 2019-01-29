發現房東是張淑晶 情侶檔不租了慘挨告…

2019-01-29 20:25

〔記者陳慰慈／新北報導〕名聲響亮的新北房東張淑晶，指控22歲湛姓男子與蔡姓女友約看她的出租房屋時，侵占房卡及鑰匙，湛男與蔡女則說，看完屋後察覺有異，懷疑房東是張淑晶，而且房屋曾發生冷氣工摔死意外是凶宅，所以把房卡、鑰匙放回原位後就離開，新北地檢署調查認為，房卡、鑰匙對兩人並無利用價值，張女也未證明是兩人所侵占，今予兩人處分不起訴。

湛男、蔡女想在外租屋，去年5月與自稱「福營房務的謝小姐」相約晚間11點到新北市新莊區福營路看房，「謝小姐」未現身，僅用LINE告知兩人大門卡、電源卡及房門鑰匙都放在屋外密碼鎖的箱子內，要兩人開鎖拿出房卡及鑰匙，兩人看完房後，原想承租1樓套房，但「謝小姐」卻提高租金，蔡女察覺有異上網查詢，發現他們看的屋子曾發生冷氣工摔死意外，房東可能是張淑晶，決定不承租，事後張女提告兩人涉嫌侵占。

湛男情侶檔到案後表示，離開前已將房卡及鑰匙放回，大門監視器應有拍到過程，而且兩人沒有拿走房卡及鑰匙的必要。

張淑晶則聲稱，「謝小姐」是她的助理，但檢方要求「謝小姐」出庭作證，張女卻說，「謝小姐」怕被加害，無法出庭，監視器也被破壞，沒辦法提供檔案。

檢方認為，縱使監視器鏡頭被破壞，主機應仍有保留影像檔案，加上房卡及鑰匙對湛男、蔡女無任何利用價值，張女也表示房卡是用兩人的名字去設定，若擔心兩人事後擅自進屋，更改設定即可，認為全案只有張女單一指述證據不足，今將湛男、蔡女不起訴。

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