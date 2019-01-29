醉漢主動攻擊被壓制在地 保全涉強制獲無罪

2019-01-29 22:16

〔記者王定傳／新北報導〕有猥褻社區落單女記錄的袁姓男子，前年酒後找葛姓保全麻煩，拿筆戳他背，保全只好將他壓制在地，卻涉犯強制罪；新北地院法官認為，保全先後以手腳將袁男「壓往櫃檯、摔倒在地」是正當防衛，至於「壓制在地」是為逮捕現行犯及防止衍生其他攻擊，判無罪。鬧事的袁男則被依傷害罪判刑2個月。

2017年8月23日凌晨1時許，袁男酒後質疑保全上班看手機，並朝保全丟簿冊，還試圖拿檯燈攻擊，最後持筆用力戳保全背部2下。

保全只好以手腳把袁男往櫃檯方向壓制，但仍遭反抗，且見到袁男持筆的右手再度掙脫，因而將他摔倒在地，並跨在背上壓制約8分鐘，警方到場後即起身。

袁男因此受有股骨頸基部骨折等傷，保全背部也有多處挫傷，檢方依傷害罪起訴袁男，另依強制罪起訴保全；審理時，2人都否認犯行。

法官調查，保全先遭攻擊才把袁男壓往櫃檯，但這仍無法停止其攻擊，且袁男持筆的手已掙脫，保全處於可能再受攻擊危險狀態，因而提升防衛手段將其摔倒在地，並無防衛過當。

法官調查，保全把袁男壓制在地後，立即請人報警並詢問袁是否清醒，但袁不予理會，警方抵達後，保全隨即起身；依當時狀況判斷，保全遭遇把他攻擊成傷，仍在反抗中的傷害現行犯，選擇侵害最小手段，將他壓制在地，其目的是出於逮捕且避免袁男另有失序、攻擊行為，非刻意妨害自由或傷害。

至於鬧事的袁男，法官認為他主動挑釁、攻擊，不是正當防衛，且不認罪也不賠償，之前又有對保全恐嚇、侮辱及對社區落單女猥褻記錄，可見他未能獲得警惕，判刑2月。

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