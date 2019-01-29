打工途中遇死劫…金大進修部學生 騎車撞左轉車不治

2019-01-29 19:40

〔記者吳正庭／金門報導〕金門今天清晨約7點50分發生一起死亡車禍，就讀金門大學進修部的郭姓男學生打工上班途中，騎機車從中央公路由金湖鎮往金城鎮方向，與對向蔡姓婦人駕駛的左轉轎車發生撞擊。郭生在急救過程一度還有生命徵象，但因傷勢嚴重，醫生搶救後仍不幸宣告不治，肇事原因正由金城警分局調查中。

路口監視器紀錄到相撞的一瞬間，令人怵目驚心，警方提醒用路人，小心駕駛，注意禮讓。

金城警分局指出，22歲郭姓機車騎士於伯玉路（中央公路）與盤果路口，與對向左轉的65歲蔡姓婦人所駕汽車相撞，騎士彈飛，撞破汽車副駕駛座擋風玻璃及車窗；救護車到場急救，郭姓騎士一度恢復生命徵象，但最終傷勢過重，送醫仍宣告不治。

金大指出，郭姓騎士父親去年過世，郭同學也許是為了幫助分攤家中經濟，才由日間部轉夜間部半工半讀，未料發生憾事，校方會儘全力協助家屬善後。

縣警局金城分局長郝心誠說，根據歐盟研究，白天開車頭燈，可減少5.9％的交通事故，因為有提高車輛與背景對比作用，易引起對向來車注意，減少對向碰撞；另外，白天開車頭燈也會產生距離較近的感覺，有助保持適當車距。提醒民眾行經交岔路口，注意減速和禮讓，養成白天也開車頭燈的習慣。

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