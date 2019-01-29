愛情摩天輪太神了？連歹徒也要棄械投降

2019-01-29 20:08

〔記者羅欣貞／屏東報導〕「老公，你不是要帶我去坐愛情摩天輪嗎？」，在大腹便便的妻子溫情勸說下，到農會行搶的老公終於卸下心防，棄械投降，讓警方鬆了一口氣；屏東縣內埔警分局今天（29日）下午舉行防搶演練，不但台詞都是客語版，還搭上愛情輪天摩的梗，效（笑）果十足。

屏東縣內埔警分局轄區以客家鄉鎮為主，去年就首度以客語進行防搶演練，獲得極大回響，客家委員會主委李永得更是親自到分局頒發全國第一面「捱講客」獎牌，今年該分局秉持發展客家文化，二度以客語進行金融機構防搶演練。

內埔分局今天下午2時許，統合分局線上編制警力（偵查隊、所屬各派出所）組成「金融機構防搶快速打擊部隊」，於內埔鄉農會進行金融機構防搶演練；去年演練由分局警花擔任鴛鴦大盜搶匪，今年警花升格為孕婦老婆，擔任家屬勸降歹徒。

演練過程中，警方扮演的歹徒為求逼真，於搶劫銀行時槍聲大作，震撼力十足，一度讓路過民眾信以為真；警方獲報到場後，與歹徒談判，並策動家屬柔性勸說，警方獲知歹徒曾答應要帶老婆一起去搭愛情摩天輪後，請老婆大喊「老公，你還要帶我去坐愛情摩天輪啊！」，溫情喊話瓦解歹徒防備，最後棄械投降。

此外，在執行攻堅時，警方為有效讓勤務指揮中心瞭解現場實際情境，還以M-POLICE及時影像傳輸，將攻堅現場實際影像回傳；內埔分局長張文川表示，此次演練，考驗警員實際執勤，如遇轄區金融機構遭搶時的應變能力，以建構全面治安網絡，達到防制機先，有效執行社會治安維護。

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