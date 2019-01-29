「斑馬線、黃線警察畫的！罰款警察收的！」 警察：沒管那麼大

2019-01-29 18:53

〔記者陳鳳麗／南投報導〕有基層警察在臉書PO文，指有民眾到現在仍以為斑馬線和雙黃線是警察畫的，要畫要擦掉都可以，引發同僚的共鳴，有員警留言說「有人也認為罰款都是警察收走的」、「有人要我幫他寄信」…，這名基層警員無奈大嘆「警察沒管那麼大啦！」。

有名交通警察處理交通事故，對民眾對警察權責有錯誤的認知感到很無奈，他在臉書PO文「這年代還有人以為斑馬線、雙黃線是警察畫的！」，此文一出引起共鳴，有警察回應「交通罰款都是警察收走的！」，另有警察回應「也有民眾說你們警察都是為民服務，就幫我寄個信！」，也有警察幽默地說：「民眾應該以為怕民眾知道，警察都是半夜偷偷去畫的！」。

這位基層警察的無奈其來有自，網路就可搜尋到網友上網問「請問違規，警察可以現場收罰款嗎？」，也有人說「警察抓烏賊車！」。

究竟標線主管機關是哪個單位？依道路交通標誌標線號誌設置規則第5條及市區道路條例第4條及第5條等規定，所指主管機關，省道就是交通部公路總局、市區道路為各直轄市政府或各縣（市）政府、縣道為各縣（市）政府、鄉道為各鄉（鎮、市）公所。

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