彰化水果行大火 水果年貨全燒焦

2019-01-29 17:24

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化市彰南路一家水果行今天下午4時許驚傳火災，火勢猛烈，消防人員趕往搶救，但包括柳丁、哈密瓜、水梨等大批水果幾乎全都遭大火吞噬，一片焦黑，損失慘重，由於適逢農曆春節買水果送禮期間，年節水果全毀，老闆欲哭無淚，所幸火災無人員傷亡，起火原因與財物損失已展開釐清。

這家位於彰化市彰南路往芬園方向的水果行於今天下午4時許傳出火災，現場濃煙密布，30多名消防人員趕往現場，火勢猛烈，消防員朝火場全力灌救，30分鐘後控制火勢，不過包括橘子、柳丁、哈密瓜、水梨、椰子、香蕉、鳳梨等大批水果幾乎全部被大火吞噬，一片焦黑。

由於適逢農曆春節買水果送禮期間，業者才剛開門營業就發生火災，損失慘重，年節水果幾乎全毀，業者望著燒焦的水果欲哭無淚，消防員也為業者感到遺憾。

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