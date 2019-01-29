1歲兒哭不停…年輕媽媽猛搖制止 撞頭變成植物人

2019-01-29 18:18

〔記者陳冠備／彰化報導〕虐童？管教過當？彰化縣二林鎮張姓、葉姓夫妻育有一對龍鳳胎，去年2月，年僅1歲多的雙胞胎弟弟哭鬧，葉女制止不了，抱起孩子前後用力搖晃，導致兒子頭部撞到衣櫥，造成硬腦膜下出血，抽搐、陷入昏迷，葉女沒有將他送醫，竟還拿起鉛筆不斷刺兒子腳底，試圖喚醒他，直到張男回家見狀，才將孩子緊急送醫，但為時已晚，男童已陷於植物人狀態。彰化地檢署認為張童父母管教過當，依違反家暴傷害、過失致重傷罪嫌將兩人起訴。

起訴內容指出，張男（37歲）、葉女（29歲）生有7名子女（應是8名），常因張童經常哭鬧就出手毆打管教，導致男童臉部、身體多處瘀傷。2018年2月8日，男童再度哭鬧，葉女抱起他來安撫，兒子卻越哭越大聲，她於是前後搖晃制止，結果張童頭部撞到衣櫥，硬腦膜下出血。

男童陷入昏迷、抽搐，葉女不送醫，卻拿尖物刺他腳底，試圖喚醒兒子，一個多小時後，父親張男回家才緊急將他送醫急救。醫院人員發現男童身上有多處新舊傷痕，通報縣府社會處，認為有家暴嫌疑，請司法介入調查。

偵辦檢察官指出，這個家庭人口眾多，父母教育方式屬傳統教養，見子女哭鬧就動手體罰，曾因管教過當被通報高風險家庭。葉女坦承，是在安撫男童時搖晃過度，才不慎撞到衣櫥，經查頭部未有舊傷，腳底新傷是鉛筆刺傷，男童父親也坦承疏失，將兩人傷害罪嫌起訴，因違反兒少法要求加重1/2期刑，葉女令有過失致重傷害罪嫌，請予分論併罰。

彰化縣社會處保護服務科科長黃荻說，目前男童已甦醒，眼球能轉動，安置在「安全護理處所妥善照顧」，本案發生後，社會處評估男童原生家庭養育狀況，含男童在內5名幼童先交由社會處與出養家庭安置照顧，未來評估各種條件後，仍有可能讓他們回到原生家庭。

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