骨科名醫被控手術疏失纏訟12年 更一審逆轉改判免賠

2019-01-29 17:18

〔記者楊國文／台北報導〕台北宮姓男子12年前因膝蓋不適，到中山醫院向骨科名醫韓偉求診，指控韓偉提議開刀，卻擅自變更手術方式，且手術時不慎切斷他的左膝髕骨肌腱，導致他輕度肢障，向韓偉及中山醫院連帶求償1122萬元。一審認為韓無過失判免賠，高等法院認定韓不慎切斷肌腱，改為判賠361萬元，但高院更一審認為韓並無疏失，且以手術修補斷裂臏骨肌鍵的醫療處置符合醫常規，今逆轉改判韓及醫院均免賠；可上訴。

韓偉的父親是台大骨科知名教授、前總統陳水扁女婿趙建銘的老師韓毅雄，父子兩人在骨科領域均頗負盛名。

喜愛潛水運動的宮男指稱，2007年1月間他因膝蓋不適，到韓偉開設的復健中心進行復健，3個多月後復健良好，只有從蹲下到站起來時，左膝稍嫌氣力不足而已，韓偉卻告訴他「你是患有fat pad contracture（脂肪墊攣縮），有些人的體質會有類似狀況，你可以考慮看看，我可以幫你做小手術，關節鏡清一清脂肪墊，1天出院。」

宮男說，他聽信韓的建議，同年5月、8月到中山醫院看韓偉的骨科門診，診斷為脂肪墊攣縮的骨關節病，同年9月，韓替他進行長達5小時的手術，手術後才知道韓偉並非實施術前告知的「膝關節鏡脂肪墊清除手術」，而是擅自改為「膕繩肌腱移植手術」，此外，手術又有過失，切斷他的髕骨肌腱，韓事後還偽造變造相關病歷，而且韓所施行的「膕繩肌腱移植手術」也不符合醫學常規，導致他的左髕骨肌鍵斷裂合併左膝關節僵硬，及左右大腿後側肌腱斷裂。

宮男認為，因韓偉過失，造成他痛苦不堪，訴請韓偉和中山醫院賠償慰撫金800萬元、醫療費和交通費共100萬元、無法擔任潛水教練的預期損失222萬元，總計1122萬元。一審判免賠，高院改判有韓偉有過失，他和醫院應連帶賠償316萬元。

更一審認為，依更一審囑託醫事審議委員會鑑定結果，宮男臏骨肌腱部分斷裂應該不是韓偉手術造成的，而韓偉從宮男後大腿肌肉摘取膕繩肌腱，進行肌腱移植重建手術，目的是修補斷裂臏骨肌腱，這樣的處置也符合醫療常規，至於宮男指稱左臏骨肌腱斷裂併左膝關節僵硬，及左、右大腿後側肌腱斷裂，也不是手術疏失造成的，此外，韓偉也無偽造病歷，或未盡告知說明義務，今判韓和醫院勝訴，不必賠償。

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