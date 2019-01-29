正妹實況主床戰影片外流 她爆對方自己找人散布ＧＧ了

2019-01-29 17:12

〔記者陳慰慈／新北報導〕正妹實況主「肉包包」去年1月自爆遭廖姓「乾爹」強迫發生3次關係，事後傳出有5分鐘、12分鐘兩種版本影片外流，引發網友騷動，廖男為洗清冤屈透過另名實況主「蛋餅薇涵」直播，但「蛋餅薇涵」疑似一時情緒激動，質疑「肉包包」開台裝可憐，但據她所知，所謂的偷拍影片根本就是「肉包包」自己找一名蔡姓騎士團成員散布的，蔡男得知後怒告，新北地檢署今依涉犯誹謗罪起訴「蛋餅薇涵」。

網傳乾爹贊助給「肉包包」的金額高達8萬元，去年1月18日晚上11時許，廖男call in到「蛋餅薇涵」的直播發聲，秀出與「肉包包」兩人的LINE對話，內容可見兩人態度極其曖昧，諸如「我知道你會很想我」、「我今天讓你更想我了」等等，乾爹還直接性暗示「肉體接觸最實際」、「我洗好了，妳要來吃我嗎」，女方則回應「我覺得…你一定會……把我弄得很慘。」男方還透露兩人私底下會講電話，「感覺就跟男女朋友沒兩樣」，反擊「肉包包」對他的性侵指控。

當時1萬多人在看實況時，廖男除否認影片是由他外流，並表示為證明清白，「5分鐘影片」從頭到尾只有傳給「肉包包」的一名友人，暗示影片是由這位友人流出；「蛋餅薇涵」卻爆料，據她所知，所謂的偷拍影片根本就是「肉包包」自己找一名蔡姓騎士團成員散布的，還在直播中點開蔡男的臉書頁面，指稱「散布的話呢？請大家找這位蔡先生」、「縱使八萬哥拍影片，他錯，可是散播的是這位人好不好」，還嗆「我想要知道為人師表，你身為一位老師，你要教導我們國家的棟樑，你今天居然去散播一個女生被偷拍的影片，那你還有什麼事情做不出來？」等語，蔡男發現照片和身分曝光，氣得怒提告。

庭訊時，「蛋餅薇涵」供稱有向廖男求證，但檢方勘驗兩人line對話紀錄，並無提及影片是蔡男所散布；蔡男也表示，自己與「肉包包」是親戚關係，怎麼可能散布她的性行為影片，檢方因此認定「蛋餅薇涵」犯行，今將她起訴。至於「肉包包」與廖男的性愛影片到底是誰散布出去？最終仍不得而知。

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