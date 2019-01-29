四海幫份子吸收未成年幫眾 詐賭、仙人跳、砸店樣樣來

2019-01-29 18:33

〔記者姚岳宏／台北報導〕22歲男子左自鐳以「四海幫海巨堂」大哥自居，涉嫌吸收未成年幫眾四處為非作歹，還設局詐賭及仙人跳，逼迫被害人簽署本票，不從即持刀械、棍棒毆打，甚至暴力逼其家屬代為償債，遭台北市警方提報為治平對象，今拘提4人到案送辦。

文山二警分局調查，去年1月，左男先與幫內成員共謀詐誘被害人賭博，再以積欠賭債為由，逼迫簽署40萬元本票；去年7月，又以同夥女子遭性騷擾為由，設局毆打、用菸頭燙傷被害人，並將菸灰缸內的菸頭、菸灰摻水後，強灌到被害人口中等方式凌虐，逼其交付20萬元，供幫內成員花用。

警方說，左男一行人去年8月22日凌晨，在羅斯福路KTV消費時，因不滿店家向警方通報包廂內有未成年少女逗留，當場涉毆傷店員，事發後4天，再率眾前往砸店。

警方持拘票前往北市文山區、新北新店、永和區、南投市等地同步執行拘提，將左男及22歲黃男、28歲黃男、19歲陳女等4人拘提到案，警詢後依組織犯罪、恐嚇取財、毀損及傷害等罪嫌移送北檢偵辦。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/