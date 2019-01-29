朋友被甩他不平 竟火攻女方家出氣

2019-01-29 19:00

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹余姓男子到基隆幫林姓友人取回放在前女友住家的機車及汽車，途中聽到林男抱怨與前女友分手原因，義憤填膺，憤而買汽油裝在保特瓶內，再跑到女子住家放火燒掉地墊及紗窗，鄰居發現遭人縱火報警逮捕余男。新竹地院依放火燒燬現供人使用住宅未遂罪，判3年7個月徒刑。

判決指出，余男2017年父親節前夕與友人林男搭計程車到基隆，要幫林男將放在高姓前女友住家的機車及汽車牽走，過程中余男聽到林男打電話向朋友抱怨與高女分手經過，忿忿不平。為了幫林出氣，竟帶著2瓶裝滿汽油的寶特瓶及打火機，走路到高女門口潑灑汽油再放火燒，燒燬高女住家的地墊、紗窗，鄰居報警逮捕余男。

余男律師表示，余男因患精神障礙及領有中度身心障礙證明，案發時因酒後一時氣憤，欲幫朋友出氣才放火；且他當日使用油量不多，造成毀損不嚴重，沒有造成傷亡；由於縱火罪屬最低法定刑7年以上重罪，請求依刑法第59條規定酌予減刑。

法官認為，余男因聽到林男與高女分手過程，心生不滿，酒後疏於控制自身情緒與行為，氣憤下出於為友人出氣，到高女住處潑灑汽油放火，犯罪動機顯然沒有憫恕之處。

考量余男引燃地墊、紗窗焚燒完畢火勢熄滅，未造成屋毀，但附近是住宅區，一旦延燒至房屋火勢極可能擴大、波及左右鄰舍，造成死傷或其他嚴重的財產損失；余男不顧火勢延燒將釀禍的風險，僅因一時氣憤而放火，犯行不輕，無可憫恕的情形，由於余男犯行屬未遂，已依既遂犯法定刑減刑，無法再依刑法59條減刑。

法官審酌，余男放火燒高女住宅，漠視公共安全，犯罪情節已危害他人身家性命及財產安全，幸僅燒到地墊、紗窗未釀成巨災，本應嚴懲，念及犯後坦承且犯後態度良好，並由林男代為賠償2萬元，並整修高女住家，因此依放火燒燬現供人使用住宅未遂罪判3年7月徒刑。

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