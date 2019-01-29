遠化新埔廠失火幸無人傷亡 究責施工不慎釀禍包商

2019-01-29 16:35

〔記者黃美珠／新埔報導〕遠東新世紀化纖總廠南廠今天下午近2點因為閒置冷卻水塔維修工程施工不慎引發火災，所幸火警發生後約40分鐘獲得控制，現場施工人員及時逃出，並未造成人員的傷害。廠方代表林姓經理對外說明，這是公司首度外包的廠商沒有按照施工既定的SOP，在電焊工程的下方舖設防火布，導致電焊時噴濺的火星引燃周邊雜草、木頭等雜物，引發大火和濃煙，火災現場大約9平方公尺，實際並無任何損失，廠方打算對承包商究責且停權，對於引發外界如此大的震驚，出動大批消防、員警到場灌救和維持交通秩序，致謝卻也同時致歉。

新竹縣政府消防局長孫福佑說，消防局大約是在下午2點20分獲報，20分鐘後火勢獲得控制，他實際進入火場勘查，曾經懷疑是施工的火星引燃現場已經停水的PVC材質污水管，才會一發不可收拾。

林姓經理說，事情發生在下午1點58分，廠內消防自衛隊先自行搶救，後來看到煙霧濃烈，立刻轉報消防局請求派員灌救。

勞動黨新竹縣議員陳新源和助理高偉凱獲悉後，火速趕抵現場，確認沒有任何勞工的性命安全受到威脅後，擔心是否有有害的化學物質外洩？或有造成其他周邊污染之虞？未來的污水處理是否能正常運作？

林姓經理說，起火點是廠內閒置的備用設施，做的是例行性的保養維修工程，跟污水處理廠沒有相關，污水處理廠實際位於北廠、近鳳山溪處，跟起火廠房隔著118號縣道遙遙相對。

也因為是閒置的冷卻水塔設施，平常並無運轉，也沒有任何有害物質會造成地方環境的威脅，更不影響他們的廢水處理作業。

由於事發時黑色、灰色濃煙交雜，遠到竹北市、跟湖口交界的新埔鎮南北平里都看得到，引發地方上很大的震驚。

特別是新竹縣政府消防局剛成立消防第3大隊今天中午正式揭牌運作，大隊長沈宥霖也同時布達上任，沒想到才就戰鬥位置約2個小時立刻進行實戰，果然也在20分鐘後立刻控制住火勢，展現第3大隊以及轄內義消同仁們精實的搶救戰力。

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