質疑花酒「灌單」 酒客持滅火器亂噴「海派七店」洩憤

2019-01-29 18:00

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市知名酒店「海派七店」今天清晨爆發酒客與店家消費糾紛，11名年僅20多歲從事汽車美容等行業的男酒客，結帳時質疑店家結算的消費金額太高、可能「灌水」，即俗稱的「灌單」，與酒店幹部起爭執，憤而從3樓拿滅火器到1樓大廳胡亂噴灑洩憤，還砸破桌上4個高腳杯，在附近值勤的台中市警六分局市政派出所員警聽到喧嘩叫囂聲，將這群疑似「玩不起」的酒客全部帶回，不過，業者損失甚輕不提告，警方將11人依違反社會秩序法函送裁罰。

市政所員警聽到叫囂聲音，進入海七大廳查看時，雙方還吵得不可開交，調查發現，質疑「灌單」而鬧事的11人介於19歲至29歲，其中2人有毒品前科，從事汽車美容等服務行業，他們到海七喝花酒，今天清晨1時許結帳時，認為帳單被「灌水」，消費金額比預期高，與店內幹部起爭執。

23歲潘姓男子持包廂滅火器，於大廳胡亂噴灑，另有1人砸毀桌上的4個高腳酒杯，雙方吵得正烈時，但海七並未報案，是值勤員警發現有人鬧事，主動呼叫支援，將11人全數帶回。

這群涉嫌鬧事的客人理直氣壯，質疑於海七消費可能被「灌水、灌單」，虛列消費金額，但他們並未說明實際的消費金額，海七委託代表到派出所，轉達他們認為無人受傷，損失也輕微（4個杯子），不願提出毀損告訴；警方將11人依社會秩序維護法裁罰，可處3日以下拘役，或1萬2000元以下的罰鍰。

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