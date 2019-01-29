男逼警示證件還稱警「承認疏失」 遭保大狠打臉

2019-01-29 17:14

〔記者鄭景議／台北報導〕杜姓男子日前遇到台北市保安大隊警方路檢，儘管員警穿著制服且配槍，杜男仍大聲向警方嗆聲要警方拿出證件，事後不但把影片放上YouTube，還稱保大打電話給他「承認疏失」，不過他的影片不但被民眾嗆是「曲解法律」、「刁民」，保大今日更出面澄清沒有承認疏失。

杜男本月16日在臉書上PO文說，影片中的警察拿不出警員證，對他進行臨檢是違法的；影片中杜男被員警攔下後，連車窗都不願搖下，就隔著窗戶要警察出示警員證表明身分，否則他就要離開。

儘管數名員警都著制服，且是杜男開車經過「固定臨檢點」，杜姓民眾就是不理，還大聲嗆警察「不懂大法官535釋憲的話就再回去讀」，態度相當囂張。

影片被放上網後，網友紛紛氣憤的留言：「國外警察老早就直接開打了」、「一知半解就想要拒絕盤查」、「這不是標準台灣鯛這是什麼？」、「真佩服警察們的好脾氣」；杜男也回擊，稱台北市保警中隊主官管事後打電話向他解釋，並承認執法有瑕疵，需要再教育、再改進及檢討。

不過今日下午保大出面澄清，警執法規定是身穿制服「或」出示警員證，當時是因為現場查獲另一輛車內有毒品，為顧及安全，加上後方車輛回堵，才會讓這名駕駛先離開，對於民眾這樣的行為並不鼓勵，事後分隊長只是打電話向杜男解釋執法程序，沒有承認疏失。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/