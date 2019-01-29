通緝犯攜槍毒逆向遭警查 三重市區飆速1公里卡車陣被逮

2019-01-29 17:53

〔記者王宣晴／新北報導〕30歲的林姓通緝犯昨日載著兩名友人從新北市三重準備返回蘆洲住處，卻逆向行駛，當場被警方示意停車受檢，沒想到林男竟加速逃逸，警匪追逐近1公里，林男竟逃上中山便橋引道，當場卡在車陣中，被警方逮個正著，從車上起出槍彈及毒品，將車上3人帶回警局偵辦。

警方調查，林男日前因4件槍砲、毒品案件遭到新北地檢署通緝，昨天下午4時許，林男載著28歲的黃男、24歲的李男準備返回蘆洲住處，在三民街、中華路口逆向行駛，被巡邏員警示意停車攔查，但因車上帶有槍械、毒品等違禁品，林男也擔心通緝身份曝光，拒檢加速逃逸。

員警見林男危險駕駛，趕緊通報警力支援，並一路尾隨林男，過程中不斷鳴笛示意，雙方追逐1.1公里後，林男竟從新北大道右轉衝上中山便橋引道，企圖朝新莊方向逃逸，但最後仍卡在車陣中動彈不得，被警方壓制逮捕。

警方查出林男通緝身份，並在車內起出一把改造手槍及4顆子彈，還有一支摻有海洛因的毒香菸，當場將另外兩人也逮捕到案，訊後依毒品、槍砲罪嫌將3人移送法辦，林男則解送歸案。

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