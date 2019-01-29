鳥松農會代表遭狙殺斷臂亡 主嫌判刑15年定讞

2019-01-29 16:57

〔記者張文川／台北報導〕高雄市鳥松農會代表陳讚壽，前年4月遭埋伏狙殺、砍斷右臂致死，歹徒還帶走他斷臂丟掉，主嫌鄭朝云一度潛逃中國但被逮遣返；一審依重傷害致死罪將他判刑9年，二審改依共同殺人罪改判15年，最高法院今駁回鄭男上訴定讞。

不過，這起斷臂殺人案的動機與成因至今仍是個謎，法院也查不出來，歷審判決都只載明主嫌鄭男與死者有不詳原因的「糾紛」，共犯3男只知鄭和陳有糾紛，但不知所以然，鄭則是矢口否認教唆犯案，不承認有糾紛；但案發時警方排除情殺及選舉糾紛，懷疑是賭博紛爭。

前年4月23日深夜，鳥松區農會代表陳讚壽被人發現倒臥在鳥松區一處廟宇前，右手臂被砍斷，卻不見斷臂，倒臥血泊，失血過多身亡。

警方調閱監視器偵辦，查出陳讚壽生前騎機車，遭一黑一白2輛轎車堵路行凶；警方以車追人，偵辦一個月後破案，逮捕參與犯案的41歲吳國銘、30歲許政翰、42歲李巨政，3人供出教唆行兇的45歲主嫌鄭朝云，但鄭男在案發後第3天就搭機潛逃中國。檢方對鄭男發布通緝令，前年9月19日鄭在中國被公安逮捕，遣返台灣。

一審橋頭地院審理時，吳等3人供稱是鄭男與陳讚壽有糾紛，找他們3人和另4名不詳身分的男子，駕2部車埋伏堵住鄭男平日騎機車必經之路，其中2男壓制陳男，另1男持刀砍下陳的右手臂到手掌，並帶走斷臂丟棄，到案3人都說自己沒動手，動手的3人都未到案，身分迄今不詳。鄭男則是完全否認涉案。

一審將鄭朝云依重傷害致死罪判刑9年，吳國銘3人依共同傷害罪各判1年至1年2月，檢方與4人都上訴；二審高雄高分院去年11月駁回吳國銘3人的上訴，維持原判定讞，但鄭朝云則是變更法條，改依共同殺人罪加重改判15年。

鄭上訴三審，最高法院認定二審判決沒有違誤，今駁回上訴確定。

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