不滿樓上製造噪音 恐怖女鄰買汽油企圖縱火吃官司

2019-01-29 17:04

〔記者黃建華／高雄報導〕真是恐怖女鄰！鼓山區某大樓一名罹有憂鬱症的女子，因懷疑樓上住戶產生噪音，心生不滿，竟購買汽油、打火機侵入樓上住戶企圖縱火，幸遭發現制止，汽油桶掉落，才未釀災，高雄地院一審將該女子依犯預備放火燒燬住宅罪，判刑4月，如易科罰金需繳12萬元，可上訴。

判決指出，離婚、罹有憂鬱症的被告為鼓山區某大樓的6樓住戶，因懷疑樓上7樓某住戶長期產生噪音，心生不滿，前年10月15日下午5 時15分許，前往加油站購買1.59公升之92無鉛汽油1瓶後，手持打火機及汽油，未經樓上住戶同意，無故侵入，但尚未點火就遭在場之住戶見狀出面制止，雙方並發生拉扯，拉扯間，這名女子所持之汽油瓶掉落地上，其持打火機之左手亦遭鄰居抓住，因而無法點燃汽油。

鄰居並報警將企圖縱火的該女子逮捕，當場扣得打火機1只及92無鉛汽油1瓶。

險些遭縱火損害房子的鄰居提告，經檢方起訴，高雄地院一審將涉案女子依犯預備放火燒燬住宅罪，判刑4月，如易科罰金需繳12萬元，可上訴。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/