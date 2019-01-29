偷吃人妻170次婚外情曝光還被檢舉浮報公款 男子羞憤自殺

2019-01-29 15:39

〔記者黃捷／台北報導〕在某資訊公司擔任會計的林姓人妻，被控與辛姓老闆有染，20個月內共做了170次，後來雙方修不成正果，林女氣的向丈夫自曝婚外情，並向廉政署檢舉辛男浮報公款。辛男日前自殺身亡，林夫才決定對妻子撤告，台北地檢署今處分不起訴。

林女提告指出，辛男曾向她透露和妻子關係不好、想離婚，還多次對她毛手毛腳，並暗示若不和他在一起，工作就不保，為了保住飯碗，且辛男承諾之後會離婚改娶她，只好同意交往。

林女說，交往期間辛男掏空公司資產，不僅花費在兩人的玩樂費用，還在公司附近租屋，甚至授意她使用假請款單，向國防部標案請款，而辛男遲遲未履行當初的諾言，才會氣得向丈夫坦承婚外情。

林夫不甘心被戴綠帽，對林女、辛男提告妨害家庭，但在北檢偵辦期間，辛男突然在金門上吊自殺，事發後林夫也對林女撤告，北檢遂處分不起訴，至於涉嫌掏空公司、詐領公款部分，全案仍在偵辦中。

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