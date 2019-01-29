東山服務區加油站遭搶劫 國道警澄清：演習啦

2019-01-29 14:57

〔記者王涵平／台南報導〕民眾傳福高東山服務處加油站有搶劫，國道警第八隊下午澄清，是春節前防搶演練，因太過逼真，民眾誤傳。

今日下午福爾摩沙高速公路（二高）東山服務區傳加油站被搶，八隊表示，是在東山服務區中油加油站內舉辦「金融機構防搶演練暨攔劫圍捕演練」，兩名警察「歹徒」因缺錢購買毒品，鋌而走險行搶加油站櫃台收銀機，除強化加油站員工緊急應變措施，員警也在獲報後迅速趕往並攔截圍捕，可能演練過程太過逼真，讓民眾誤認是真搶案。

八隊警方指出，因應春節期間民眾返鄉或出遊，人車活動遽增，服務區內ATM提款機、賣場及加油站等，交易熱絡，現金充裕，易為歹徒覬覦而發生竊盜、搶奪或強盜等犯罪，加強提昇服務區「員工自衛編組」人員及員警臨場反應、防搶攔截圍捕機動性。

春節也將以嚴密巡邏、守望、埋伏等勤務部署，減少勤務交替間隙，來確保轄區的治安平穩，主動協調相關金融機構於運送現金及ATM提款機補鈔時，協助護鈔服務。

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