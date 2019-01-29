旗下逾百名非法移工 非法看護仲介橫行北北基桃

2019-01-29 15:42

〔記者徐聖倫／新北報導〕精美人力仲介網站竟是非法！綽號「檳榔哥」60歲朱姓男子靠印尼非法移工的女友牽線，攬獲上百名印尼籍女性非法移工為他賣勞力，強調「24小時接聽、2小時外送到府」服務從事看護工，每人抽成50%藉此牟利，不法所得粗估破百萬元。

移民署新北市專勤隊表示，朱男從事非法仲介之初全靠女友介紹，另有1名許姓男子合夥，3人共同開公司，還大喇喇委託網頁設計公司架設「愛馨看護派遣中心」、「愛心專業看護中心」等網站，標榜皆是合法外配，吸引有急需看護的消費者。

專勤隊主動發現並介入調查，發現這兩個網站是Google搜尋第一名，明查暗訪發現，朱男等人利用非法移工牟利，以日薪2000至2200元不等向雇主收費，但朱男要抽一半，這些非法移工實際只能拿1000至1100元不等。

專勤隊表示，去年下旬循線追查發現，朱男的事業觸手遍布台北、新北、基隆、桃園，日前會同各轄區警方兵分12路，查獲4處收容住所，並將朱、許2名主嫌、31名非法移工緝拿歸案，另也約談30名非法雇主。

偵訊時，朱男承認從事非法仲介，月收入可達30萬台幣，非法移工們互相介紹，他旗下至少有百名非法移工，專勤隊將持續追查。朱、許2嫌訊後被依違反《就業服務法》移送法辦，檢察官偵訊後裁定30萬元交保，非法移工們將擇期遣返。

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