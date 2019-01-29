讓民眾安心過好年 員警自拍「中正一狂新聞」短片

2019-01-29 14:21

〔記者王冠仁／台北報導〕警方108年的加強重要節日安全維護工作，自昨晚10點開始到2月11日，總共為期15天。台北市中正一分局為了宣揚此工作「治安平穩」、「交通順暢」及「民眾安心」的三大主軸，仿效知名的網路社群媒體「狂新聞」，員警化身「狂小編」，製作創意短片傳達過年服務不打烊的訊息，讓民眾安心過好年。

由中正一分局員警自編自導自製的「中正一狂新聞」短片，內容涵蓋交通順暢及為民服務等面向，在短短3分鐘的影片中，呈現「行人交通安全觀念」、「道路故障車狀況排除」、「警車開道」、「交通違規取締」及「家暴防治」等當前重要工作。

不少網友見到短片中的輕鬆逗趣的內容，認為警察創意十足，不僅幽默有趣，也能讓人留下深刻印象。

中正一分局呼籲，此次年假長達9天，中正一分局也將持續提供「舉家外出」服務，有需要的民眾均可自行至住家附近的派出所申請，轄區派出所會先行至現場勘查適當地點，增設臨時巡邏箱加強巡邏密度及見警率，讓宵小無法趁虛而入。

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