愛女被撞母泣跪求償 肇事者拒賠遭肉搜蛋洗

2019-01-29 15:08

〔記者張瑞楨／台中報導〕黃姓網友昨天（28日）於臉書「爆料公社」揭發，王姓油漆工4年前，駕駛改裝車撞上她的姪女，導致姪女一度顱內出血而命危，法院判決王男要賠償51萬餘元，王男卻以工作收入不穩定而拒賠，被害人母親向王男下跪，泣求「可憐我」，網友痛批王男沒良心，期待「私刑正義」主持公道，今天王男的肇事車被人丟擲雞蛋，王男嚇得向警方報案，但未提任何告訴，只希望警方保護。

王男肇事的改裝車，今天停在西屯區福順路907巷的巷弄，被民眾丟擲雞蛋，警方懷疑是有人見到黃姓網友的文章，動用私刑警告王男，另外，王男的身分與住址，也被網友臉書公布，王男也相當恐懼，不但刪除部分臉書照片，也深怕有人會危害家人安全，遂到派出所報案，希望警方加強住家附近安全維護。

上述肇事車禍，是2015年1月11日早上5時許，王男駕駛改裝車（俗稱偽跑車），於台中市福康路口、台灣大道四段行人穿越道，撞上黃姓網友的姪女，被害人顱内出血、腦中線偏移而一度命危，現在仍有腦血管疾病後遺症，法院判定王男應賠償51萬餘元，其中30萬元是精神撫慰金，王男認為太高，以自己無穩定工作與收入等理由不賠，王男原本有意每月分期付款5000元，之後改為3000元，又降低到2000元，但法院判決至今已2年，他還是分文未賠。

王男以收入不穩定等理由推託賠償，被害人家屬卻發現，王男從事油漆工作，每天工資2500元左右，21歲就有能力購新車，還花得起改裝車子的費用等開銷，經濟能力很優渥，王男與家人擁有日製三菱不同款兩輛休旅車、一輛改製跑車（即肇事車）與4輛機車，還於2017年10月又買入一輛休旅車，王男與家人還常吃喝玩樂享用大餐，2018年1月25日開庭之後，就開車到外享用晚餐，至深夜10時才回家，也時常在臉書炫耀全家人閒情逸致到處遊山玩水、吃喝玩樂在外住宿等畫面。

王男生活優渥，被害人卻因這場車禍陷入困境，被害人的父親不慎觸電身亡，母親曾下跪苦求王男「可憐我」，能夠賠償他，但王男「没有說不賠償」，卻又一再拖延，「如此的無賴，使被害人飽受折磨」。

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