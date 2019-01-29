見少女逃家 中度智能障礙男竟「喬」下去

2019-01-29 15:08

〔記者溫于德／台北報導〕李男有中度智能障礙，前年見年僅15歲女網友逃家，竟載對方回家，再趁熟睡之際性侵得逞；後因少女返家後告知家人受害過程，李才遭法辦。士林地院日前審結，認為李承認犯行並願意賠償，加上受中度智能不足影響才犯案，雖依乘機性交罪判刑1年10月，但給緩刑4年，並應支付20萬元給被害人，提供80小時義務勞務。

領有身心障礙手冊的李男，前年5月7日凌晨1時許與女網友在新北市泰山區公所碰面後，隨即載回淡水住處。

判決指，相隔兩日後，李男見熟睡少女無法抗拒，竟強插性器成功，待下體滿是血的少女逐漸醒來後才知告；少女返家後由家長陪同報警處理。

李男雖在偵查期間否認性侵，堅稱「少女同意跟我性交」，但案件進入院方審理時改口承認犯罪，並答應賠償少女共20萬元。

合議庭審酌李男犯後已有悔意，加上精神鑑定結果為「犯案時因精神障礙而辨識顯著降低」，符合減刑規定，且已先賠償7萬元，雖依法判刑1年10月，但給緩刑4年，並須在本案判決確定隔月起每月支付2萬元、直到付完剩餘13萬元，另要提供80小時義務勞務。

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