流浪10年心繫老母 警助大叔年前返家團圓

2019-01-29 14:46

［記者鄭淑婷／桃園報導］50歲姚姓男子10年前因賭債纏身而離家，10多年來四處流浪、靠打零工維生，再過幾天就是農曆春節，他想念老家的媽媽又不知如何踏出第一步，今早他在桃園市龜山警分局坪頂派出所外徘徊，警員戴仲騏、林哲民發現後上前詢問，得知姚男的「難言之隱」，主動替他聯繫上哥哥，得知媽媽已在去年過世，姚男在派出所傷心流淚，但哥哥選擇接納，要帶弟弟回家團圓。

姚男說，他年輕時不思正途，因愛賭在外欠下大筆債務，10年前離家出走在外流浪，靠著四處打零工維生，晚上就窩在網咖休息、睡覺，有時連洗澡也在裡頭解決，日子就這樣一天天過去，每逢佳節總會想起老家的媽媽，不知她身體是否健康，卻沒有勇氣打電話回家。

姚男說，再過幾天就是農曆春節，今年他提起勇氣想打電話回家，但不知家人的電話是否更換，行經坪頂派出所時想求助又不好意思開口，只好在外面徘徊、遊走；警方得知後將姚男帶進派出所休息，透過M-Police警政系統，沒多久就聯繫上姚男哥哥，並轉知姚男現況。

姚男哥哥趕到派出所與弟弟見面，姚男詢問：「媽媽好不好？」得知媽媽已在去年過世的消息後，當場痛哭、斥責自己的不孝，來不及見媽媽最後一面，姚男哥哥願意接納弟弟，並將他帶回家團圓。

姚男臨走前不忘向警方表達感謝，因為警方的協助，讓他終於回到熟悉的家，今年可與家人圍爐團聚了。

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