彰化連兩波白天取締酒駕 駕駛：「不敢再喝了！」

2019-01-29 13:35

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〔記者湯世名／彰化報導〕農曆年前尾牙飲酒熱季，彰化縣警局本月首度接連實施兩波白天酒測勤務，總計共取締39件酒駕案件，其中有30件酒測值超過0.25毫克，被依刑法公共危險罪移送法辦，被取締的駕駛不敢置信說，原以為警方只會實施一波白天酒測，沒想到還有第二波，以後「不敢再喝了！」

彰化縣警方本月13日全縣同步在27個路段實施白天酒測勤務，共取締25件酒駕案件，其中有19件依刑法公共危險罪移送法辦，有駕駛人傻眼說：「酒測哪時候改到白天的？」

由於成果豐碩，為達到嚇阻效果，警方決定加碼，於22日再實施第二波，當天下午2時至晚間6時，共出動206名警力，最終共查獲14件酒駕，其中有11件被依公共危險罪嫌移送法辦。

彰化縣警局前年首度將酒測重點時間從晚間改到大白天實施，總計3年來，共取締酒駕違規96件，其中有63件依公共危險罪移送法辦，比例高達近7成。

彰化警方把取締酒駕時間挪往白天實施，虛虛實實的結果，有駕駛人酒駕被查獲時還納悶說：「哪時候改白天抓酒駕的？」還有駕駛人直呼：「倒楣！」甚至有駕駛說，彰化連續實施2波白天酒測，令人難以預料，這次被逮到酒駕後，「以後不敢再喝了！」

警方強調，酒後駕車發生交通事故，一旦造成重大死傷及財產損失，都是至少兩個家庭的重大危害，呼籲大家無論開大車、小車或騎車，都應遵守「指定駕駛」、「酒後改搭計程車」、「零酒精、才上道」的安全習慣，以確保本身及其他用路人安全。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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