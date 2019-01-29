年關近仿品蠢動！保二查獲「無印良品」假貨

2019-01-29 13:32

〔記者黃良傑／高雄報導〕過年穿新衣是一定要的，也讓知名連鎖服飾店平價衣山寨版蠢蠢欲動，保二總隊偵三隊首度查獲「MUJI 無印良品」商品遭仿冒販售牟利，前往嘉義、台南、高雄三地搜索，逮獲邱姓、游姓、黃姓3名網拍假貨的女子，起獲280件仿品，警方發現仿品的包裝盒相當精美，貨品也不易辨真偽，目前正擴大偵辦中。

保二隊長戴朝東表示，由日商良品公司註冊經營的日本品牌「MUJI 無印良品」，以日常用品為主，販售商品含括家具、服飾配件、食品、文具及美妝保養品等，其產品在台灣享有高知名度。

保二總隊刑大偵三隊網路巡邏時發現，近來有多名網拍賣家看上「MUJI 無印良品」的超高人氣，分別在拍賣網站販售無印良品商標服飾，並使用品牌禮盒及紙袋包裝，藉此吸引不知情的消費者上網選購，加上適逢秋冬換季折扣，竟成侵權牟取不法利益的商機。

警方以長褲為例，3名女嫌自淘寶網每件進價250元，賣450元不等，真品價格卻要1390元，吸引民眾搶購，警方發現還有不少知名品牌服飾也有相同情況，已展開蒐證調查，至少如何辨識真品無印良品？

戴隊長表示，該廠未產售皮褲，若印中國簡體字就可能有問題，因為日商在中國只印「MUJI」，沒有「無印良品」4字，在台灣的商品，則會加印繁體字「無印良品」。

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