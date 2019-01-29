春節警署加強金融機構安全維護 籲民眾提款注意安全

2019-01-29 13:34

〔記者邱俊福／台北報導〕警政署鑒於年節前市場現金大量流動、金融交易熱絡，銀行、郵局、信用合作社及農會等金融機構易遭歹徒覬覦伺機行搶，將維護金融機構安全，防範金融機構治安事件發生，列為春節期間及前後指標性工作之一，今也提醒民眾提領款項須多注意自身安全。

警政署要求各直轄市、縣（市）警察局，於春節期間針對轄內金融機構全面進行檢測，對於整體環境重新檢視加強安全維護，並從空間設計、環境改變著手，強化自我防護功能，並依據近年金融機構治安事件分析，針對轄內金融機構強盜、搶奪、竊盜案件發生情形及易發生時段，加強轄內中小型金融機構的勤務作為與宣導。

另春節期間，警政署要求各警察機關協請業者補鈔時間強化保全人力，防止金融機構竊盜案件發生，並規劃巡邏警力，防制ATM提款機被破壞或被盜取現金。

最後提醒民眾，春節前後期間，提領款項頻繁，應多加注意自身安全，若有發現金融機構周遭有可疑人事，應立即通報金融機構保全或行員，有明顯犯案動機則直接通報警方，以避免宵小輕舉妄動。

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