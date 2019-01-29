割喉女童「小燈泡」 凶嫌：我有精神疾病應減刑

2019-01-29 13:22

〔記者楊國文／台北報導〕男子王景玉涉當街割喉殺害3歲女童「小燈泡」，一審判王無期徒刑，高等法院認定王的犯行乃最重大之罪，但「行凶時已經是思覺失調症的半個俘虜」，辨識能力明顯降低，仍判無期徒刑，經最高法院發回更審，高院更一審今開庭，王男強調說「我有精神疾病應符合減刑規定」，王的律師則聲請4位教授、1位醫師替王進行精神鑑定，但高檢署檢察官反對，被害家屬律師則主張「勿耗費在無謂的法律研究上」。

前年3月28日上午近9時，現年35歲的王男持刀在台北市內湖區隨機突襲殺害小燈泡，導致女童頸部身首異處，震驚全國。士林地院以兩公約規定不得對精神障礙者判死刑為由，僅判王男無期徒刑。

高等法院認定，王男犯案時的辨識能力及控制能力，均因罹患思覺失調症而顯著減低，適用刑法第19條第2項規定減輕其刑，去年判他處無期徒刑、褫奪公權終身，並且為降低王男再犯危險性，須刑後監護5年處分。最高法院將全案發回高院更審。

高院更一審今開庭，告訴人、「小燈泡」父母均未到庭。法官訊問王男對上訴、量刑意見，他答稱「我有精神疾病，應符合刑法第19條第2項減刑事由」，其餘均交由律師回答。

王男的律師薛煒育、鄭凱鴻、蘇怡安等人主張，王男坦承犯罪事實，但他已被確認有思覺失調症病史，應適用刑法第十九條第二項的減刑規定，且影響將來的量刑，包括刑前或刑後的監護處分。

此外，王男律師團也聲請函詢看守所有關王男在二審判決後至今的表現，並聲請由張麗卿、張文貞等教授、醫師楊添圍等5人出任鑑定人，就司法精神鑑定、假釋處遇、刑法19條減刑等做法律及專業鑑定。

高檢署公訴檢察官陳正芬則反對律師團的聲請，不同意該5位專家出任鑑定人，主張若對台大、台北榮總對王男做出的鑑定報告存疑，應由原單位進行「補充鑑定」即可，不應找第三方的北巿聯合醫院松德院區院長楊添圍再做鑑定。此外，人權報告、兩公約在全案卷證都有相關論述，如何正確詮釋及適用，這是本件更審合議庭的審判核心事項，並無送請張文貞教授鑑定的必要。

被害女童「小燈泡」的委任律師認為，本案中，一審認為王男並無辨識、控制能力有所欠缺的問題，希望更審就人權兩公約施行法與刑法19條之間的競合適用，進一步釐清，「我們不希望更審庭耗費在無謂的法律研究上」。

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