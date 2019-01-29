衛澎醫師發聲明否認虐兒 全案進入司法程序

2019-01-29 13:07

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕衛生福利部澎湖醫院醫師，遭前妻向媒體爆料，宣稱醫師挾健保卡、大兒子監護權，讓大兒子在台灣無法就學，同時還出示2名兒子自白，指控醫師會觸摸兒子生殖器；遭指控醫師發表聲明否認，並指全案已進入司法程序。

醫師表示，去年4月認為前妻沒盡到探視及扶養責任，所以向法院聲請取回小兒子的監護權，並向前妻要求2個兒子共70多萬元撫養費，引發前妻不滿。前妻去年6月去學校藉口要帶兒子辦事，把2個兒子從澎湖帶回台灣，由於前妻為馬來西亞人，以前動輒將小孩帶出國作為談判籌碼，因此打110通報2個兒子失蹤，並聲請限制出境，前妻聘請律師提告傷害、猥褻、偽造文書，另外聲請保護令。

針對前妻指控及2名兒子自白書，醫師坦承偶爾有用塑膠衣架打2個兒子屁股，但主要是因為兒子說謊或騙人才體罰，屬合理管教，也獲家事法院認同。而用手彈、撫摸兒子的生殖器，絕無此事，可能是前妻誘導陷害，也可能是兒子為自保而說謊，澎湖的老師、鄰居、社工都說沒小孩聽過有虐待或性擾情事，並且觀察父子平日關係良好。

官司進度部分，醫師聲請兒子限制出境獲准，前妻聲請保護令2度遭駁回，並遭法官斥責「濫用保護令」，前妻仍不死心要繼續抗告，監護權改定及其他刑事官司尚未有結果。至於兒子無法在台灣就學問題，澎湖縣政府教育處也主動提出「學籍動、戶籍不動」，但因不符虐兒原則，未獲桃園縣教育處同意，新近教育部已列入專案處理。

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