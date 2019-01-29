年輕型農眼鏡沾粉遇到特警 心虛攔搭Uber被攔查獲毒品

2019-01-29 12:50

〔記者黃良傑／高雄報導〕眼鏡沾K粉被警識破，高市潘姓男子攜帶K他命5.49公克、MDMA咖啡包100.58公克，以及3顆一粒眠2.97公克，潘男發現保大特警上前盤查，欲搭Uber離開，更令警方起疑，將他攔下查獲。

保大今天指出，務農的潘男（24歲）昨於苓雅區中華、四維路口，見到特警神色慌張，還對看了20餘秒後，欲快速攔搭Uber離開現場，特勤張志聖等3落迅速攔下盤查，發現其眼鏡上疑沾滿K粉，全身散發K味。

警方懷疑潘男帶有違禁物品，經同意搜索其背包，果然在背包內查獲大批毒品，特警詢問潘男是否有攜帶違禁品時，潘男表示隨便你們看好了，結果在右腳鞋內又被查出藏有一包K毒，重3.51公克，潘男慌張否認是他持有，還表示「這是不是要驗指紋？」語無倫次的反應，令員警直搖頭。

潘男否認販毒，供稱只是自己吸食，這些毒品是以11000元代價購入，會語無倫次回答員警，是因毒品藥效未退恍神，全案今依違反毒品防制條例移送地檢署偵辦。

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