寒假課輔 苗栗看守所醫師替代役男展所學

2019-01-29 12:48

〔記者張勳騰／苗栗報導〕法務部矯正署苗栗看守所的替役男們各有專長，今年寒假至苗栗市新英國小舉辦關懷學童寒假課輔活動，有59位學童參加，其中有位役男醫師也展所學，帶領小朋友認識新興毒品等，6名替代役男帶著學童們學習英文、陶土、捏塑，充實學生寒假生活，不僅學生開心，家長更放心。

苗栗看守所長期積極參與社會公益活動，尤其更積極發掘役男專長，參與「關懷學童寒期課輔」、「獨居長者居家關懷」、「送年菜及寒士圍爐」等活動。

目前在看守所服役的6名替代役男，每個都大學畢業，有些具備才藝專長，其中住苗栗縣大湖鄉的徐昊平還是醫師，替代役男們利用寒假期間，替新英國小59位學童課輔。

課程中向學童宣導反毒，藉由海報生動的圖畫搭配衛教宣導影片，帶領小朋友認識菸、酒、檳榔及毒品的壞處，以及正確洗手、刷牙等步驟，學童們獲益良多。

役男徐昊平說，他人生首次參與課輔活動，剛開始小朋友對他們感到十分陌生，但經過耐心教導寒假作業，一起吃飯、分享彼此的日常生活，大家融為一體，服役期間有機會參與此活動，讓他覺得很有意義。

另外，苗栗看守所也辦理敦親睦鄰活動，由南勢里長葉永正帶領役男到轄內獨居及高齡長者家中拜訪，並致贈慰問品並由役男們協助居家環境整理，讓長者感受來自社會的溫馨及關懷。

苗栗看守所長劉振榮指出，看守所重視公益服務，近年來服務的觸角不斷深入各個需要協助的角落，同時也讓役男實踐生命教育，只要人力足夠就會持續的推動下去。

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