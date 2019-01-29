不滿女兒被安置 母與伯父竟找少年痛毆社工

2019-01-29 12:45

〔記者陳慰慈／新北報導〕41歲陳姓婦人因不滿孩子被新北市社會局安置，與40歲李姓男友糾眾痛毆廖姓社工，造成廖男全身多處挫傷、牙齒斷裂，陳婦、李男涉嫌傷害、毀損部分獲撤告，新北地檢署今依妨害公務罪嫌起訴陳婦、李男，動手打人的王姓少年則移交少年法庭審理。

據了解，陳婦離婚後，帶著女兒與李姓前夫的哥哥同居生活，感情生活複雜，事後陳婦女兒因案被社會局緊急安置保護。

起訴指出，去年5月11日上午11時許，陳婦及李男以商談名義，與廖姓社工約在蘆洲碰面，私下卻找來14歲張姓、16歲吳姓、鄭姓及17歲王姓少年在大樓外等待，廖男才剛走到大樓旁的公園，就被陳婦、李男及4少團團包圍。

待廖姓社工說明陳婦、李男無法探視女童的原因後，王姓少年就出手痛毆廖男，將廖男打到牙齒斷裂、鼻部受傷，身體也多處挫傷，害廖男配戴的隱形眼鏡因而掉落地面，其他人則在旁圍觀。廖男遭毆後坐在原地休息，才在聞訊趕來的同事陪同下赴醫院驗傷。

庭訊時，陳婦、李男指稱動手打人的是王少，但王少表示是李男唆使他毆打廖男，另名少女也證稱，前一晚曾聽到陳婦、李男談及要聚眾教訓社工之事，新北地檢署認定陳婦、李男犯行，今依妨害公務罪嫌起訴兩人，兩人另涉傷害、毀損罪部分，因與廖男達成調解獲不起訴處分。

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