真的斬手！彰警22天抓到130名詐騙車手

2019-01-29 12:37

〔記者湯世名／彰化報導〕車手滿街跑！彰化縣警方從本月4日起執行「斬手行動」專案，短短22天逮獲詐騙集團車手成員多達130人，平均1天抓到6人，成員年齡多半僅20多歲，甚至有6人未成年，共查扣1436萬元贓款，人數之多，讓警方搖頭說，拿被害人100萬元，車手就有5萬元酬勞，酬勞高達5％，難怪吸引年輕人前仆後繼加入詐騙集團。警方偵訊後，全部依詐欺罪嫌移送法辦。

彰化縣警局配合警政署從本月4日至25日執行全國同步「斬手行動」專案，利用提款熱點查緝詐欺車手為基礎，針對詐欺集團成員全面打擊，刨根溯源並澈底掃蕩，同時深入追查贓款流向，加強查扣不法所得，並攔阻民眾遭詐款項。

本月中旬彰化銀行員林分行發現1名周姓女子欲臨櫃領款27萬元，行員詢問匯款目的，該女子語焉不詳，行員立即通報員林警分局，周女向警方表示，接到自稱其好友所撥打的電話邀周女一起投資寵物用品，並要求她匯款27萬元，員警告知周女此為老梗的「猜猜我是誰」詐騙手法，周女聽從警方勸導，查證其好友確實未邀請其共同投資寵物用品後，打消匯款念頭，成功攔阻周女受詐欺集團所害，避免財務損失。

彰化縣警局刑警大隊於專案期間，與刑事局國際科共同查獲境外詐騙機房案在台主嫌，並在主嫌住處查獲568萬餘元贓款，發現他們開設洗車場以合法掩護境外詐騙行為，全案於本月23日收網逮捕台灣操盤主嫌和幕後金主。

警方指出，他們在短短22天逮獲詐騙集團車手成員多達130人，平均1天抓到6人，成員年齡多半僅20多歲，甚至有6人未成年，據了解，車手實際工作不到1小時，就可抽成2％，而且近年酬勞已逐步調高到5％，也就是拿被害人100萬元，車手就有5萬元酬勞，也難怪年輕人前仆後繼加入詐騙集團。

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