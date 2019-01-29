揮一拳酒客昏迷8個月未醒 他被依重傷害起訴

2019-01-29 12:24

［記者鄭淑婷／桃園報導］桃園市58歲簡姓男子去年6月間，到浦姓女友上班的卡拉OK店消費，不滿安姓酒客屢指女友是「妓女」，立即結帳並拉著女友離去，安男追出與簡男發生爭執，遭簡男揮拳攻擊，加上安男喝了不少酒，一時重心不穩倒地，後腦撞擊到地面出血，住院8個月仍昏迷不醒、插管治療中，安妻控告簡男涉嫌重傷害罪，桃園地檢署檢察官偵結將他起訴。

全案發生在去年6月24日凌晨0點多，簡男的浦姓女友在桃園市桃園區某卡拉OK店上班，簡男前往消費、捧場時，不滿安男屢稱浦女是「妓女」，因此引發後續衝突，安男倒地不起後，路人趕緊報案將人送醫。

簡男坦承在店外揮拳毆打安男，也知道當時安男曾在他處喝酒，後來又轉到卡拉OK店續攤，但只朝左下巴揮了一拳，不知會演變成這樣；浦女則稱，那天簡男拉著她離開時，安男追出來持續罵她「妓女」，簡男就出手推撞安男，安男隨即倒在地上。

安男經診斷有創傷性硬腦膜下出血、創傷性蜘蛛網膜下出血伴有31分鐘至59分鐘意識喪失之初等傷勢，住院至今意識仍未完全清醒。

檢方另調閱現場監視器，確實拍到簡男攻擊畫面，卡拉OK店負責人、合夥人也證稱，安男有在店內喝酒。

檢方認為，簡男明知安男有喝酒，出手攻擊可能造成對方重心不穩倒地、撞擊頭部的情況，偵結依重傷害起訴。

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