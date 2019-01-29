騎士趕上班左轉遭撞 彈飛摔落3公尺深排水溝

2019-01-29 12:06

［記者鄭名翔／苗栗報導］苗栗縣竹南鎮今早傳出驚險車禍！25歲鄭姓機車騎士行經龍鳳漁港附近一處無號誌路口，與65歲王姓男子駕駛的自小貨車發生擦撞，鄭男當場彈飛，摔落一旁3公尺的大排水溝內，消防隊趕到將鄭男懸吊上路面後緊急送醫，所幸鄭男命大僅輕傷無大礙，詳細事故原因尚待警方釐清。

今早7點40分左右，鄭姓男子從無號誌的巷口騎機車竄出左轉，直行的小貨車閃避不及，車體右前方撞上機車左後方，騎士遭撞後彈飛，竟就摔落距離約1公尺旁的3米深大排水溝，王姓貨車駕駛看傻眼，嚇得冷汗直流，路人經過急忙報警求救。

竹南消防隊獲報趕到，確認鄭男意識清楚但動彈不得，救護人員先以梯架攀爬下大排水溝，將鄭男進行初步處置並以長背板固定，再以吊臂及籃式擔架將他懸吊運上路面，隨即送往為恭醫院急救，鄭男左臂、左膝、左臀及右大腿多處擦傷，經治療後已無大礙。

警方初步調查，鄭男正趕去上班，從巷口駛出左轉後，與王男的小貨車發生碰撞，因現場為無號誌路口，機車從產業道路駛出，小貨車則行駛於主幹道上，雙方未酒駕也未超速，但也未注意兩側來車，詳細肇事責任仍待釐清。

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