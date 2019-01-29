吸金4千萬潛逃11年 馬國男落網遭訴

2019-01-29 11:48

〔記者黃捷／台北報導〕美商「88invest.com」台灣區負責人、馬來西亞籍男子劉進福，涉嫌以保證獲利等話術，於2006年間吸金4千萬，還一度遭不滿被詐騙的會員擄走拘禁。他獲釋後潛逃出境，被通緝11年後才又入境落網，台北地檢署今依違反銀行法將他起訴。

檢警調查，「88invest.com」宣稱只要加入會員，每天可領利息1.6%，2個月快速回本，保證獲利高達320%，對外招攬民眾投資，2006年間吸金4千萬。

其中4名會員加入不久後拿不到利息，發現被騙，2007年1月到機場堵人，見劉進福準備出境，當場將他押上車帶走，拘禁在旅館內，要求籌措500萬才放人。

劉男不得以，只好簽下8份「保證投資88投資之e-gold點數，保證回收5萬點」保證書，並交出提款卡，讓會員提領80萬元，被拘禁5日後，因警方獲報前往旅館查訪，劉男才獲釋，他隨後又離境。

其他會員發現被騙，陸續提告，但因劉男人在境外，遭台北地檢署通緝，去年底他再度入境，終於落網，台北地檢署今依違反銀行法罪將他起訴。至於擄人的4名會員，則遭依妨害自由罪判刑拘役29日，易科罰金2萬9000元確定。

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