領有重大傷病卡 世新碩專班學生墜樓亡

2019-01-29 11:46

〔記者姚岳宏／台北報導〕世新大學舍我樓發生墜樓案件，30歲傳管系碩專班張姓學生，上午獨自搭電梯直上9樓平台，沒多久墜落1樓中庭，當時在校參加寒假營隊的學生發現報案，警消趕抵時當時已無生命跡象，送醫仍不治，警方初步排除外力介入，已聯絡高雄家人前來處理後事。

警方在校內中庭室外桌上，發現張生包包及行李，裏頭裝有藥袋、衣物、書籍等物品，桌上則放置美國總統川普及競選對手前第一夫人希拉蕊的書籍，後又在9樓平台找到他的隨身衣物，裡面有重大傷病卡及去身心科就診紀錄。

由於目前是寒假，非上課期間，上午發生墜樓案時，校內並不多人，僅有少數留校參加營隊的學生，據了解，張男家住高雄，就讀碩專班已有5年，世新大學表示對其墜樓表示遺憾；目前由住在北部的張男叔叔先來協助認屍，高雄家人正趕往途中處理後續。

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